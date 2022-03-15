改編童書小說哈利波特電影風靡全球，可以說是不少人的回憶，劇中的童星如今已成年，各自展開自己的演藝生涯。主角之一的「妙麗」艾瑪華森憑藉著超高顏值和高學歷成為許多人的女神，有童星光環加持，她的星途一路順遂，成年後出演作品《美女與野獸》、小婦人翻拍的《她們》都叫好叫座。

近日艾瑪華森出席第75屆「英國奧斯卡」英國影藝學院獎（BAFTA）頒獎典禮，遭人拍到抬頭紋皺的跟橘子一樣，眼窩異常凹陷，看起來似乎是瘦過頭了，整個人顯得有些乾扁，略顯老態。

而她的造型也被不少人詬病，身穿一襲深V羽毛裙大秀美背，搭配華麗垂墜風耳環，看上去仙氣飄飄，卻因為髮型大扣分！只見深棕色的頭髮隨意披在肩膀上，中分髮型露出大面積的額頭，整個人看起來就顯臉大。仔細一看居然用了一排小黑夾將頭髮固定，緊貼頭皮的造型讓許多人無法理解，覺得甚至不做造型隨意披髮可能都會更好看。

EMMA WATSON JUST SAID SHE WANTED THE SAME PHONE CASE AS ME??????? pic.twitter.com/yRF9Tc7Z0z — salima (@jojorbbit) March 13, 2022

照片一出網上粉絲都無法接受童年女神崩壞「西方人本來就老比較快」、「她當魔法部部長，每天煩惱都很多的」、「沒保養再加上外國人喜歡曬成古銅色」、「遠看像朵花、近看我的媽」、「是減肥過頭還是生病了？」、「是不是得罪化妝師？」

不過也有粉絲緩頰，說只是剛好拍到比較醜的瞬間，現場看起來還是很漂亮，只是表情和光線問題，再加上她今年31歲，本來人就會慢慢變老。