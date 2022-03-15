掐緊炒房者咽喉，除了罰金大幅調高外，也有銀行宣告，暫停承接土建融新案，再加上，央行今年首次的理事會議預計將會在3月17日召開，房市前景一片矇矓，營建股雖然有高殖利率題材，但多頭人氣持續低落，高價股的華固(2548)、永信建(5508)及長虹(5534)全數壓在平盤下方整理，跌幅並不大，僅潤隆(1808)逆勢大漲逾7%，愛山林(2540)及興富發(2542)等漲幅在1~2%左右。

國際升息趨勢牽動著國內利率決策，央行今年首次的理事會議預定於本週17日召開，各方都預期央行勢必會順勢而為，但考量到現階段國內通膨走勢相對溫和，不見得會在本週直接啟動升息，不過最終，升息仍是無可避免。央行升息只是時間早晚的問題，真正的關鍵，還是在於升息幅度到底是半碼還是1碼。

據中信房屋分析，房貸利率拉高，是當前買方申貸時最感壓力的問題，主要是因為利率的變化牽動後續每期還款金額的多寡，比起房屋遭銀行鑑價低估、核貸成數不如預期，以及無法使用寬限期等申貸前就能掌握的條件，利率遭拉高反倒是申貸過程中最無法控制的變數。

全國商總主席賴正鎰指出，之前政府想用刑責打炒房，太過嚴苛，樂見政府考量更周延而取消刑責部分，原本修正草案是處罰金100~500萬元，結果為達嚇阻效果，最高罰金調至5,000萬元，這一點都不符合比例原則，政府不能老是拿建築業與房地產開刀，要課重稅，還要罰重金。這樣做只會讓外界誤解房地產是罪大惡極的暴利行業，倘若一定要修法，頂多罰個30或50萬元就足以有嚇阻效果。