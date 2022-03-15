4歲彤彤但看電視時總是頭歪一邊，加上最近走路摔得到處瘀青，媽媽原以為是平衡感不好、運動神經差，直到其他媽媽建議就醫檢查，才發現她單眼罹患先天性白內障，左右眼視差過大惹的禍；醫師提醒0-6歲是兒童弱視治療的關鍵期，家長若察覺異狀，務必要把握黃金期帶孩子來就醫檢查，並積極治療。

亞洲大學附屬醫院眼科醫師李昇達說明，不少家長不易察覺幼童弱視症狀，一般而言，若六歲以上兒童，視力無法達到0.8以上，或兩眼最佳矯正視力相差視力表兩行以上時，就有弱視的問題，其原因是視覺發育期內，由於異常視覺經驗，引起單眼或雙眼矯正視力下降而又無器質性病變的一種眼科疾病。

李昇達說，像是4歲的彤彤，就是經常看電視、閱讀繪本時總是頭歪一邊，走路時會偏斜一側，經常摔得到處瘀青；他提醒，除了這些症狀，如果孩子看東西必須湊很近，或者拿取物品時抓不準距離、經常瞇著眼看電視及閱讀書本等，像這種異常的頭位看東西，此時就得警覺不僅是視力出現問題，甚至已經對身體其他部位的發育造成影響，像是肢體活動不協調，左右不分等。

由於不少家長擔心弱視問題會影響孩子一生，李昇達提醒，0-3歲是兒童弱視治療的關鍵期，3-8歲是治療的敏感期，12歲以後再治療弱視，視力恢復的機會就越來越小，因此年齡越小、治療效果越好，家長務必要把握黃金期。

李昇達也建議，治療弱視的方法主要有兩種，分別為消除弱視危險因素，例如矯正屈光不正(配戴眼鏡)、手術治療(適合白內障、玻璃體或角膜混濁、上眼瞼下垂)，另一種則是藥物性或光學性壓抑療法，例如遮蓋和壓抑優勢眼，促使弱視眼「更用功」，提高較差眼的視力，改善斜視的狀況，如果非弱視眼是屬於遠視眼，也可以透過藥物性壓抑療法治療。

李昇達再次強調，0-6歲是孩子眼睛發育的重要時期，一旦錯過了發育治療的關鍵時期，導致日後出現斜視或視差，將會影響到雙眼立體感發育，不僅一輩子視力會有所影響，日常生活也會深受其擾，影響開車、繪畫或測量等工作，因此當發現孩童出現相關症狀時，一定要盡早就醫檢查。