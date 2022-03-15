已獲得多項殊榮的丹麥藝術家Cecilie Waagner Falkenstrom及其ARTificial Mind藝廊的技術團隊正透過其於太空中首創之人工智慧藝術品促進數位藝術新紀元。

Celestium是運作於太空的人工智慧及區塊鏈藝術作品，其透過美國太空總署 (NASA) 國際太空站 (ISS) 繞著地球運行。該藝術品由丹麥藝術家Cecilie Waagner Falkenstrom創造，對藝術品的構想則由Falkenstrom及丹麥發明家Niels Zibrandtsen共同起草。

Celestium 使用的科技則由 ARTificial Mind工作室開發。

該藝術品為全球 STEAM 倡議的一部分，目前正於國際太空站運行，以展示開創性、不可變資料存儲及邊緣處理。本計畫由隱密經營的新創企業 Lonestar、開源領導者英商科能及具領導定位之太空任務整合商及新世代太空經濟基礎建設之領導者Redwire 企業主導。

得益於英商科能的Ubuntu內核，Celestrium可在計算能力有限的系統中運行，並確保不變性及兼容複雜 AI 軟體的包容性。此外，由於最小圖像尺寸，可使用有限頻寬的衛星連結將此藝術品上傳至太空。

一些新東西正於太空中創作，透過AI科技創造互動藝術品，並贏得全球讚譽之藝術家 Cecilie Waagner Falkenstrom 表示：感謝NASA及CASIS，國際太空站真的是個不可思議的新科技試驗台及數位藝術創作基地。Falkenstrom 與發展科技藝術的營利組織 MindFuture合作以協助開展本計畫。