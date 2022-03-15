網紅四叉貓昨在臉書爆料，民眾黨新任副秘書長鄞楷謙遭女黨工指控疑似性騷擾，遭指涉的組織發展部網路組副組長鍾棠芝昨深夜澄清，重頭到尾沒有任何性騷擾，都是誤會。對此，民眾黨立委蔡壁如表示，為了一己之私、或是挾怨報仇，進行不論是公開或是私下惡意造謠、抹黑行為，都應該被譴責，民眾黨禁不起內部分裂，若再發生憑空捏造的誹謗事件，經查證屬實，將採取法律行動，絕不寬貸。

鍾棠芝日前在臉書抱怨，鄞楷謙對外造謠他被搭訕、私下約出去，揚言如果不調去副秘書長部門就要讓她離職，跨越公、私底線；四叉貓截圖轉發表示，民眾黨找了那麼多美女參政，性平機制也該建立完善，不要整天只會搞內鬥，還以為是在看後宮劇。

鍾棠芝刪除原PO文並發文澄清，從頭到尾都不認為有被性騷擾，她未經查證就憤怒發文，被有心人士扭曲，經過與鄞楷謙溝通後已解開誤會。

由於鄞楷謙曾是蔡壁如助理，蔡壁如今親上火線受訪回應表示，鄞楷謙是民眾黨創黨員，平常在高雄，因為年輕人比較憨厚，也許溝通技巧沒這麼好，但民眾黨的年輕人就是講話很直接，應該可以公開透明溝通，相關溝通誤會已解開，希望各界不要多加揣測。

蔡壁如說，民眾黨很小，黨內同志對民眾黨未來發展有很多不同意見，只要是有建設性、可行的，她都採納，更會廣納建言，為的就是讓這個黨更好，此事件民眾黨主席柯文哲已經知情，她將寫調查報告給柯文哲。

蔡壁如強調，若是未來為了一己之私、或是挾怨報仇，不論是公開或是私下惡意造謠、抹黑行為，都應該被譴責，民眾黨很小，禁不起內部分裂，如果再發生憑空捏造的誹謗事件，一經查證屬實，將採取法律行為，絕不寬貸。