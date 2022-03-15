小S（徐熙娣）今(15日)出席活動聊姊姊大S（徐熙媛）和具俊曄再婚一事，透露S媽已經和大S和好，私下還透露會看酷龍過去上節目影片，大讚新女婿「他真的很帥」，而她也很期待早日跟新姊夫見面，想摸摸測試對方胸肌，至於外界好奇大S之後會不會和具俊曄到韓國定居，小S斬釘截鐵說：「不可能，畢竟她還有孩子要照顧」。

小S表示大S遇到當年愛的那麼深的人再次回頭追求，她認為姊姊的人生很奇幻，完全不像現實世界的人生，被問到大S再婚的決定是否過於衝動？小S力挺姊姊說，在這個年紀離婚要再找到相愛的人很困難，既然找到了就要好好把握，至於大S是否會愛相隨去韓國定居？小S認為絕對不可能，因為兩個小孩還要在台灣念書，但由於姊夫工作可以不侷限得在韓國，因此留在台灣可能性很高。

大S宣布閃婚第7天！ 小S首現身面對媒體揭婚後家裡現況｜2022.03.15

被問到S媽因為不爽大S閃婚沒先告知，母女倆關係降到冰點，小S說先是笑了一聲，透露那天錄影時錯過了母女之間的聚餐，表示S媽已經和兩個姊姊私下約吃飯成功，「所以母女間已經可以一起吃飯，我想應該就是OK了吧」，也強調身為媽媽一定會有她的擔憂，但S媽畢竟是愛女兒的，不可能會維持冷戰多久。

又提到這週六若具俊曄結束隔離出關，小S會不會也去迎接新姊夫？她表示應該不會，因為具俊曄還有7天的自主隔離期，所以還不能接觸對方，坦言：「我個人是真的想想跟他（具俊曄）見面，因為他年輕的時候非常的帥，不知道他現在狀態變什麼樣子」，還笑說跟姊姊提議跟具俊曄說在隔離期間吃少一點，多做點運動，讓她們這些姊妹之後可以「大摸特摸」，笑翻眾人，但被大S打槍，透露具俊曄在隔離期間出現許多昔日的粉絲不斷送食物到飯店，想要減肥太困難。

大S因閃婚具俊曄一度跟媽媽鬧翻，小S透露母女已經和好。（圖／中時資料照片）

小S還說，自己還是要求姊夫隔離期間不要吃太多，好讓她們這些姊妹見到他第一眼就可以大喊：「歐巴好帥」，接著被大S嗆：「妳會不會管太多啦」，至於所謂的愛妻便當，小S代大S回應其實沒這件事，可能是大S和具俊曄復合的消息太浪漫，「這件事是他們（媒體）幻想出來的」。

小S進一步說，最近有打電話給媽媽，發現媽媽心情變超好，還主動說：「我最近有去看之前酷龍上妳們節目的影片，他（具俊曄）當年真的很帥欸！」，似乎已經不跟新女婿記「搶女兒」的仇。又問小S是否準備後之後見到具俊曄第一句話要說什麼？她笑說：「這件事也是把我姊惹毛了，因為他在隔離的時候還是會視訊，他都會叫我『婷婷』，我就說『歐巴，你認不認識崔宇植、李鍾碩、張赫什麼的』」，但具俊曄滿頭霧水，看了照片才直說：「他們都太年輕了，我不認識」。

小S直言不死心，又追問新姊夫：「那劉在錫呢？」，具俊曄表示：「劉在錫他不認識我」，被大S罵不要一直逼姊夫，後來具俊曄說認識《Running Man》裡的「哈哈」，小S卻打槍說：「可是我喜歡的是李光洙欸」，結果徹底惹火大S，開罵：「妳有完沒完啊！妳把我老公當什麼」，令小S尷尬笑說因為自己也是哈韓的人，「想說以後我們到韓國玩的時候，可以邀幾個明星出來做朋友嘛！」，大S又嗆：「請妳不要再騷擾我老公了」，令在場媒體大笑。