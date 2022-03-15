俄烏戰爭來到第20天，雙方死傷不斷加劇，引發全球關注。前民進黨立委沈富雄表示，他自己受不了戰爭了，故大膽、狂妄、明知不可為而為的提出「烏克蘭和平圓桌會議」構想，由俄烏雙方邀請美、中、英、法、德五國元首，在基輔以「圓桌會議而非談判協議」方式，要求全面停火、難民返鄉、戰後重建、烏克蘭中立化、停止對俄制裁等；為確保有效平息戰爭，其中最特別的要求是「沒有結果不散會」。

沈富雄今日（15）上午11時許在臉書發表《烏克蘭和平狂想曲》一文，直言他對戰爭「受不了了」，因此大膽、狂妄且明知不可為而為的提出下列建議，聊表一個善良世界公民的心意。

沈富雄拋出「烏克蘭和平圓桌會議」（Roundtable for Peace in Ukraine）構想，邀請方為俄羅斯、烏克蘭，受邀方為美、中、英、法、德五國元首，地點在基輔，先置條件及氛圍包括：全面停火、圓桌會議而非談判協議、會場參與國國旗降半旗為所有亡魂致哀、全體與會人員於會議期間茹蛋奶素、沒有結果不散會。

至於此會議必須解決的問題，沈富雄則指出，包括：難民返鄉、戰後重建、克里米亞主權、烏東兩人民共和國獨立公投、烏克蘭中立化、停止對俄制裁。