台中一中呂姓女教師不滿學生音樂報告內容，雙方爆發激烈口角，真相出爐是學生報告後超出她提供範圍，便要求學生刪除，但學生因刪除內容後報告時間不足，便直接在報告時念課文，才成為整起事件導火線，對此，網紅陳沂表示自己是無法活在體制中的人，因此在求學過程衝撞過很多老師。

陳沂表示每個人在學生時代都曾遇過很討人厭的老師，坦言要不是當時網路不發達，不然把那些老師嘴臉錄下來，絕對都比中一中的音樂老師精彩，提到如果老師被大部分學生討厭，那就要先檢討自己，畢竟老師處於封閉環境，很多從學校畢業後沒在社會走跳過，就直接回到教育體系，加上華人社會講究「尊師重道」，會讓老師有種掌握權力自以為是的假象，更不諱言：「這種人要是真的出社會，根本很難生存」。

陳沂提及自己無法活在體制中，加上看不慣頭腦不好又自以為是的傢伙，因此求學階段衝撞過很多老師，不過長大後覺得他們很可憐，因為一輩子就這樣了，更直言會變成這副德性，就是層次太低沒見過世面。

對此，網友紛紛回應：「討人厭的老師最喜歡戰態度，說不過別人就說現在學生都怎樣怎樣，要不然就威脅記過」、「以前我都會去教育部信箱檢舉，但得到的答案都是官方答案，根本沒有人處理」、「棺材都踏進一半了，也沒什麼機會進步了，只能持續倚老賣老中」。