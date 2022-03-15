倫敦金屬交易所（LME）宣布將在倫敦時間周三早上8點恢復鎳期貨市場交易。上周大陸鎳礦巨擘青山控股由於遭到鉅額軋空、導致鎳價在逾1天多時間暴衝250％，並迫使LME暫停鎳交易。不過青山控股在近日已與銀行團達成協議，暫時避免再次遭追繳保證金。

LME周一發布聲明指出青山控股與銀行間的協議，「代表市場進一步失序的可能性已經獲得紓解。」

另外LME還發布新的交易限制，表示將對多種金屬設置單日15％漲跌幅限制，以避免未來再度發生劇烈的價格波動。