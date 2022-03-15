健保署近日接獲某善心人士捐贈新台幣500萬元捐款，臨終前因感念生前使用健保資源，特別囑託家屬代為捐贈遺產，盼回饋對健保的支持，為健保署近年來接獲最大筆的捐贈款項。健保署李伯璋署長衷心感謝捐贈者對健保的肯定，所贈款項將依所託傳遞到社會各需要健保的角落，一起守護國人健康。

該名捐贈者的家屬表示，捐贈者生前因罹患慢性疾病，長期接受治療，臨終前多次進出醫院，非常感謝健保在其罹病期間提供醫療照護，得以減輕病痛，延長與家人親友相聚時日，尤其是健保制度藉由自助互助精神，減輕國人就醫之經濟障礙，提供全民醫療服務需要，與其所篤信慈悲為懷及善心助人之宗教理念契合，更加認同健保，發心捐贈救護眾生，遺愛人間。

對於捐贈者的身分背景，健保署財務組組長陳美杏表示，家屬非常低調，無法進一步透露。此次的捐贈屬於健保近年來接獲較大筆的款項，不過不論捐贈金額如何，健保署都感謝各界的愛心。李伯璋今致贈感謝狀予捐贈者家屬代表，對於當事人及家屬低調且為善不欲人知的義舉，感動及讚許有加。全民健保開辦至今已屆滿27年，因為有健保，國人的健康照護獲得保障，減少就醫的財務障礙，成為台灣社會安定的基石。

李伯璋表示，健保雖已解決大多數民眾就醫經濟障礙，不致陷入貧與病的惡性循環，仍有部分處於中低收入的邊緣戶，或因突發變故致經濟陷入困境的家庭，繳不出健保費或就醫部分負擔。為協助這些經濟困難的弱勢民眾，健保署自2002年設立愛心專戶，接受社會各界捐款，20年來已協助超過3萬6000多人，協助金額已累計超過2億元。健保署對這些善心人士一併致上最高的感謝與敬意，並祈願協助弱勢民眾，讓社會的愛得以延續。