由於妻子在個人品牌網站將台灣列為「國家」，安賢洙被陸企中止合作關係。（微博截圖）

觀察者網報導，因妻子的個人品牌網站上將台灣列為「國家」惹怒大陸網友，曾任中國短道速滑技術教練的安賢洙14日在個人社交媒體道歉，表示「家人的品牌網站疏於管理，在網站默認設置裡出現了錯誤信息，向大家道歉」，他同時表態，「我和家人始終支持一個中國的原則」。

隨後，大陸國產乳製品加工企業君樂寶官宣，與安賢洙終止所有合作關係，即日起安賢洙不再擔任君樂寶奶粉「品牌摯友」。

安賢洙的妻子在品牌網站首頁刊登了中英文道歉信表示，網站是由第三方公司搭建和維護的，當初交付時沒有發現不實信息導致了錯誤的發生，給中國網友造成了傷害，深表歉意。其同時表示，已要求對方更正相關信息，並終止了與對方的合作。

安賢洙曾任中國短道速滑技術教練，合同在上月底到期。他與妻子禹娜利（우나리，音譯）均是俄籍韓裔，目前，一家人仍在韓國居住。2017年，其妻子創立了個人美妝品牌「Nari」。

報導稱，近日，有中國網友發現，「Nari」的官網上，國籍一欄中，出現了中國台灣，與泰國、坦尚尼亞並列，令不少大陸網友深感憤怒。

此事引發關注後，安賢洙本人14日在微博發佈道歉，表示「家人的品牌網站疏於管理，在網站默認設置裡出現了錯誤信息，目前已經及時進行了修復。我們就這個錯誤再次向大家致歉。 」

他同時表態，在中國執教期間過得非常愉快，也受到了眾多冰迷和網友的支持，一直心存感激，他和家人始終支持一個中國的原則。

隨後，君樂寶在官微解約聲明，稱終止與安賢洙的全部合作關係。該品牌同時將此前發佈的安賢洙的視頻也刪除了。

君樂寶解約後不久，「Nari」品牌在官網也發佈了中英文道歉信表示，網站是由第三方公司搭建和維護的，當初交付時沒有發現不實信息導致了錯誤的發生，給中國網民造成了傷害，深表歉意。其同時表示，已要求對方更正相關信息，並終止了與對方的合作。

安賢洙原本是韓國國家隊的成員，但受困於韓國短道速滑的內鬥被禁賽。無奈之下，安賢洙選擇加入俄羅斯國籍，並在索契冬奧會上一舉奪得3金，創造了俄羅斯隊的歷史。與此同時，安賢洙也成為韓國人口誅筆伐的對象。

安賢洙退役之後，安賢洙接受中國短道速滑隊邀請，擔任中國隊的技術教練，輔佐主教練金善台，幫助中國短道速滑隊在北京冬奧會上取得了2金1銀的好成績，也在中國贏得了不少人氣。