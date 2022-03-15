台南知名排隊名店「邱家小卷米粉」因原址西市場拆遷而歇業，日前在臉書宣布國華街新址，並從今天開始試營運，但重新開張第一天就調漲價格，一碗小卷米粉從90元漲到100元。消息被轉貼到當地社團後，網友都不買帳，直呼「在地人都嫌貴」、「扯爆，框金的哦，騙觀光客的吧！」
「邱家小卷米粉」在臉書宣布新店今天開始營運，價格也一起調漲，店家解釋是因為近期原物料高漲，為維持食材新鮮與品質並合理反映成本，將小卷相關品項價格從90元調整為100元。
台南邱家小卷米粉重新開幕的消息一出後，不少粉絲期待，紛紛在底下留言：「終於要開了！我女兒等好久了」、「好開心終於等到重新開幕」、「哇哇哇！等了五個月了，終於要重出江湖了」、「吃爆」，似乎對漲價不怎麼在意。
但漲價的消息被轉貼到台南當地臉書粉專「樂活台南」後，在地人卻不買單，「沒關係，給觀光客去吃就好」、「在地人都嫌貴」、「扯爆了，框金的哦，騙騙觀光客的吧！」、「整條國華街都漲了，阿婆魯麵也要80元，但好吃」、「我喜歡吃葉家的」。
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