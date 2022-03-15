大陸疫情發警報，衝擊在大陸市場營運比重的IC設計相關KY個股，包括股王矽力-KY(6415)、世芯-KY(3661)接連被砍到跌停鎖住，其中世芯KY讓出千金位置，由於目前全球有大於80%的科技產品是在大陸製造的，儘管在貿易戰後，品牌業者就積極將產線外移，以降低風險，但並非一蹴可及，也因此，當下大陸疫情若未有效控制，也恐對全球產業帶來影響。

大陸疫情升溫，根據陸媒指出，單日新增確診逾3000例、本波累計確診已經超過1萬人，這也是自2020年2月後，大陸本土新增案例最高的一次，且疫情波及多個省份，其中不乏一線城市，上海、深圳、青島、杭州、重慶、東莞、長春等全數中鏢。

矽力-KY、世芯KY目前最大比重營收貢獻還是來自大陸市場，故在大陸疫情拉緊報，尤其科技重鎮深圳，假設當地科技產業因疫情衝擊，出現停工等相關問題，對於晶片的拉貨需求，終端市場消費熱度均會造成嚴重衝擊。

其實不單單是大陸市場本身，美系外資就點出，由於全球有大於80%的科技產品是在大陸製造的，大陸為全球消費電子產品中心生產，儘管在2019年美中貿易爆發後，品牌業主多規劃將生產基地外移，以降低風險，目標在2023年實現15~20%的產能移出大陸，實現產能多樣化。

世芯-KY近1~2年積極拓展非大陸市場，透過以非大陸市場的多元化策略降低訂單即終得的風險。世芯-KY預計今年會有三家美國客戶進入量產，其中第一位產品原計畫去年第四季進入量產，但由於載板未能順利取得，量產時程預期遞延至第二季，而第二、三位計畫於2022年量產，美國客戶2021年營收占比約12%~15%，到了2022年將提升到40%，屆時大陸客戶營收占比會降到不到四成。