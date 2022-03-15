女星篠崎泫擁有甜美臉蛋、火辣身材，過去曾是女團「Twinko」的其中一員，也因為參加《娛樂百分百》的狼人殺單元而獲得矚目。經常透過社交媒體與粉絲互動的她，近日在IG上接受「18變挑戰」活動，並公開一系列小時候與現在的對比照，但其中一張「裙底走光」的照片，卻意外引起爭議。

篠崎泫日前在IG上發文表示「願我們永遠都保有孩子般簡單純粹」，並PO出多張童年與現在的對比照，她還有感而發的在文章中透露「很多時候，其實我們真正需要的，就是像孩子一般的簡單、無畏、想做什麼都不想太多 開心就好，這也是我特別需要鍛鍊的，經常我們太多設限是來自於想太多，想到最後我們什麼事也沒做成，浪費了時光」，最後不忘再次強調希「望能保有孩子般的簡單純粹」。

而這一系列對比照中，只見篠崎泫在首圖就放上一張她小時候坐在階梯上，穿著白色洋裝，開心地對著鏡頭比出「V」的手勢照，而她為了防止被人看到「裙底風光」，還特別在照片中為小時候的自己加上小花貼圖遮擋；而在一旁的對比照中，篠崎泫也跟著童年時一樣穿上洋裝並將雙腳大開的坐在階梯上，雖然她同樣幫自己用貼圖擋住下半身防止走光，但部分網友看到後仍忍不住留言「明知道會走光為什麽還要這樣拍呢」。

對此，篠崎泫也大方回應「為了跟那張小時候照片相似度高一點，必須一樣的角度」，其他網友則是紛紛表示「從小美到大」 、「可惡的小花」、「為什麼可以這麼可愛又這麼辣」吸引超過5萬人按讚。