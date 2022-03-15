凱基證券捐贈設立的凱基慈善基金會，長期推動關懷弱勢學生的「愛，從小學起」計畫，11年來累計已投入超過4,000萬元，今年預計再投入850萬元協助弱勢學生安心上學及發展特殊專長。助學金申請即日起開始徵件，以新北市、雲林縣、南投縣、屏東縣111年學年度國小在學學生為主，至111年4月10日截止。

「優質教育」是聯合國發表的永續發展目標之一，希望消弭因外在因素的教育資源落差，達到包容、公平的終身學習，凱基慈善基金會成立以來即以行動落實該項永續精神；11年來協助弱勢學生安心上學，幫助學童課業不受家庭經濟匱乏影響，同時接受申請特殊才藝助學金，支持有特殊才藝或專長的孩子繼續發展個人強項，保持競爭優勢。

凱基慈善基金會「愛，從小學起」計畫所協助的學童，多處於經濟弱勢或家庭功能薄弱；以雲林的學童小旭為例，因隔代教養導致家庭無法有足夠的學習資源，且經濟弱勢持續拉大學力鴻溝，讓他因成績不好感到自卑，常常和同學起衝突；「愛，從小學起」助學金讓小旭能夠參加課後班，放學後有人照料並輔導加強學習，一年來成績快速進步，多次獲得老師的公開讚揚，提升了自信心的小旭和同學的互動相處也明顯改善。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，教育是弱勢孩子翻轉的希望，凱基慈善基金會的「愛，從小學起」助學金計畫今年邁入第11年，累計已協助2,000多名弱勢學生留在學校學習，除了減輕弱勢家庭的經濟負擔，也協助孩子能不受環境影響，厚植基本學力，發展自己圓夢的潛力，凱基慈善基金會期望不讓貧困弱勢成為世襲，所有孩子都能健康成長茁壯。

助學金計畫分為兩部分，凡家庭經濟遭逢困境，無力負擔註冊、教育學習等費用之經濟弱勢學生皆可申請清寒助學金；若符合經濟弱勢條件之申請者，同時具備文學、音樂、美術、語言、體育、科技等特殊才藝，並曾獲個人校際以上比賽前三名或經政府單位等鑑定之資賦優異者，還可再申請特殊才藝助學金，協助弱勢學生安心學習完成課業之外，還有機會能夠發展長才。