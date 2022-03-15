動漫迷最喜愛的動漫展，3月12日至4月10日在夢時代8樓時代會館盛大展開！集結木棉花史萊姆溫泉祭、舊遊戲時代x華泰行復古機台遊戲間、與金田不二家公仔動漫週邊商品展三大主題，活動免費入場，超過300坪的展區，豐富活動內容絕對是喜愛動漫的朋友今年春天必逛展覽！

展區入口規劃以點擊破億熱門動畫作品《關於我轉生變成史萊姆這檔事》為主題的「史萊姆溫泉祭」，動畫代理商木棉花打造日式溫泉祭風格的合影區，主角群們熱烈歡迎粉絲進入展區，裡面則有「三溫暖溫泉區」、「溫泉迎賓櫃台」、「昭和甜點店」、「復古糖果店」等場景，還有動畫還原場景「自由學園」，及最新一季的超強技能「智慧之王」造景，粉絲可以享受施放技能的快感。

穿越史萊姆溫泉祭，映入眼簾的是由舊遊戲時代攜手華泰行規劃的復古機台遊戲間，現場重現 80、90 年代傳統電玩，擺設眾多昔日經典主機和遊戲卡匣，並設有映像管電視呈現的試玩區和跳舞機，讓顧客可以盡情體驗，一起走入跨世代的珍貴回憶；同時設有主題商品區，販售經典主機、遊戲卡匣以及雜誌與圖鑑，民眾也可在此購入兒時回憶、收藏經典。

夢時代表示，這次展覽除木棉花史萊姆溫泉祭、舊遊戲時代x華泰行的復古機台遊戲間之外，還有由動漫界尋寶名店金田不二家推出，橫跨各年代的各種動漫熱門商品、收藏品，及日本限定週邊商品、公仔，還有超過2米高巨型公仔於現場展出，眾多挖寶的機會，就在夢時代8樓時代會館動漫展！

為迎接兒童節假期，這次史萊姆展區也推出3款兒童節必購福袋，獨家首賣「新品首發限定福袋」內含超過一米大的巨無霸轉生史萊姆充氣椅，以及透明果凍提袋與皮革鑰匙圈，展場特價999元！「必購日常實用福袋」則含後背包、旅行瓶罐組與鑰匙圈，日常、旅遊都好用，展場特價680元。同時，展場也可購買到「台北國際動漫節」的最新商品！包含《東京復仇者》、《進擊的巨人》、《JOJO的奇妙冒險》、《鬼滅之刃》等多項熱門IP，歡迎喜愛動漫的粉絲一同共襄盛舉！