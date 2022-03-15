新竹市光復高中奪下校史與新竹市史上首座HBL聯賽冠軍，創下歷史新頁，市長林智堅除了要請選手吃牛排外，今天更宣布加碼請市民吃雞排。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市光復高中奪下校史與新竹市史上首座HBL聯賽冠軍，創下歷史新頁，市長林智堅除了要請選手吃牛排外，今天更宣布加碼請市民吃雞排。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市光復高中奪下校史與新竹市史上首座HBL聯賽冠軍，創下歷史新頁，市長林智堅除了16日要請選手吃牛排外，今天更宣布加碼推出「光復冠軍，周末吃雞」活動，請市民吃雞排共計5000份，民眾只要到市府大廳「光復英雄」看板前打卡，上傳FB、IG，即可循雞排地圖至指定店家兌換。

此外，市府也正籌畫舉辦「英雄之夜」選手見面會，擬邀請光復高中籃球隊現身，全民共同為竹市英雄喝采，並與選手互動簽名。

林智堅說，有這種成果，只有累積沒有奇蹟，光復高中4年來從HBL聯賽從闖入8強、4強一路到今年奪冠，是整個球隊辛苦累積、訓練的美好成果，每個榮耀時刻，都是非常艱困的訓練。

除了明天要請選手吃牛排之外，市府本周末也將邀全體市民共享光復高中HBL首冠榮耀，本月19、20日加碼發放免費5000份雞排，民眾只要至市府州廳「光復英雄」看板前打卡上傳FB、IG，即可依雞排地圖至指定店家兌換雞排，雞排地圖最晚將於周五在林智堅臉書公布，邀請市民共襄盛舉，一起為新竹之光喝采。