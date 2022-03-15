有些食材看似蔬菜，但卻屬於澱粉類，吃太多反而無法順利減重。營養師劉馥萱近日在臉書粉專提到，不少人為了減肥，因此選擇不吃澱粉類食物，改吃玉米、山藥等，但這些食材其實並非蔬菜，同樣也屬於澱粉類，若在進行減肥就要注意攝取量。

「越L'EXCELLENCE診所整合醫學」營養師劉馥萱在臉書粉專表示，許多人在減肥時，對食材的熱量都非常注意，甚至會上網尋找清淡又適合自己的料理方式，但有些食材看似蔬菜，但其實是澱粉類食物，例如山藥、玉米及南瓜，吃太多無法減重，屬於容易被誤認的「健康餐」常見食材，多吃恐會導致熱量爆表。

1.山藥

山藥並不是蔬菜，而是屬於全榖雜糧類，不過脂肪量低、富含水溶性膳食纖維等，而且富含黏液蛋白、維生素、楊梅素、薯蕷皂苷及植物雌激素，能幫助改善更年期症狀，緩解婦科不適，還能預防骨質疏鬆、維持血糖、血壓穩定，也是幫助減重提升飽足感的優質澱粉，不過腎功能不佳者，或容易便祕者不宜多吃，此外，店家販售的山藥通常都會塗滿明太子醬或燒烤醬，因此容易成為隱形熱量地雷。

2.玉米

市面上玉米種類眾多，包括糯玉米、珍珠玉米、水果玉米、紫玉米等，富含豐富抗氧化植化素，例如玉米黃素、葉黃素及豐富的膳食纖維，能預防心血管疾病、維持腸胃道健康，也能幫助保護眼睛，保護骨骼，不過玉米看似健康餐食材，但其熱量不容小覷，在進行減肥的民眾，如果有吃到玉米，當餐就不要再吃其他澱粉，控制整餐澱粉量。

3.南瓜

南瓜富含多種維生素、β-胡蘿蔔素、玉米黃素、山奈酚及榖胱甘肽，能幫助抗癌及保護眼睛，其中的南瓜籽含大量的鋅、鎂，有助預防或改善攝護腺肥大，不過食用時盡量吃食物的原型，而且盡量避免添加過多的調味，建議南瓜籽洗乾淨後擦乾，灑一些橄欖油放入烤箱，能當零嘴、補充好油，另外，南瓜也能當主食攝取，纖維質高也能幫助延緩血糖上升，不過南瓜屬根莖類食物，含有較多的澱粉，食用時也要避免攝取過多。