台大、台師大及台科大組成的台灣大學系統力推一學期從18周縮短為16周，教育部今天表示，目前僅備查台大提出將1學期縮短為16周的學則修正案，台師大及台科大尚未提出；此外，也尚未收到任何其他大學系統要跟進的申請。

台大系統傳出從今年8月起要將每學期從18周改為16周，不過前提條件是大學系統的各校必須先修改學則，然後報教育部備查。同時傳出，往年台大系統畢業典禮大都安排在6月，今年配合新修訂的行事曆，畢業典禮提前約兩周於5月21日舉行，寫下台大系統最早畢業典禮紀錄。

教育部表示，2月14日已備查台大學則第20條條文修正案，各科學分之計算，以授課18小時學分為原則，實驗或實習每學期36至54小時為1學分，課程得於16周內完成；其他兩校的學則修正，則尚未報教育部備查。

對於畢業典禮提前到5月21日，教育部說，目前尚未收到台灣大學系統3所大學所報之行事曆與其他規畫，等到學校將規畫情形，如行事曆、校內溝通情形、課程調整規範、招生考試期程、教師基本授課時數等，報教育部後，將檢視其配套妥適性。

不過教育部進一步表示，依《學位授予法》規定，大學修讀學士學位之學生，依法修業期滿，修滿應修學分，有實習年限者，實習完畢，並符合畢業條件，經考核成績合格者，授予學士學位。有關大學學位授予及畢業典禮，學校在符合學位授予法及校內規章下，教育部原則尊重。

教育部說，尚無接獲台大系統函報調整行事曆，目前僅有台大因修正學則規定縮短上課周數為16周，並調整行事曆各種假期起訖日期報部備查。