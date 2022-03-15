針對與立委蔣萬安互嗆事件引發國民黨立法院黨團要求不得反質詢，行政院長蘇貞昌15日在立法院表示，他到立法院答詢是憲法規定，立法院鎖定法律，從沒有說不能反質詢這幾個字，希望沒有本事就不要賣弄，「猴子自己爬得高才會被看到紅屁股」（姚志平攝）

蔡政府執政期間接連發生4次大停電，引發國民黨立委蔣萬安和行政院長蘇貞昌在質詢台上激烈互槓，蘇貞昌今嗆對方是「猴子沒本事」，還說立院沒規定不能反質詢。對此，蔣萬安今反嗆對方活在平行宇宙，呼籲中央盡快公布全台電網安全檢查報告，並強調「穩定供電是人民對政府最卑微的期待跟要求，政府就要做到。」 電力議題延燒，蔣萬安日前質詢時要求政府承諾1年內不再停電，卻遭蘇貞昌回嗆反攻大陸也沒實現，事後蘇更火力全開，批評「國會殿堂變成像街頭小混混」，還嗆「沒有本事就不要賣弄，猴子自己爬的高才會被看到紅屁股」，雙方你來我往，互不相讓。

蔣萬安今早出席展覽時接受媒體聯訪，對於蘇貞昌再掀戰火，更強調他強調立法院是中華民國最高的議事殿堂，但是行政院長卻透過謾罵、叫囂的方式，甚至宣洩完情緒後還繼續人身攻擊、口不擇言，「我想這是民主最壞的示範。」

蔣萬安強調，民眾關心停電、限電問題，但蘇院長卻不斷謾罵，似乎活在平行宇宙，且能源問題不分黨派，國民黨都關心政府如何面對停電、限電，把民眾心聲反映出來，但對方卻一再迴避問題，不願意正面回應，讓他覺得非常可惜，呼籲行政院盡快公布過去承諾要公布的全台灣電網安全檢查報告，讓大家一起集思廣益、努力幫政府解決問題。

至於蘇貞昌轟「猴子沒本事」，蔣萬安重申，民眾期待的是政府拿出具體辦法，告訴國人相關電網安全的體檢報告再哪，為何現在遲遲不願意公布？能不能在303大停電後，告訴民眾做了什麼？而非又編更多預算，用將近1000多億來更新電網，「每一次都是這樣的SOP，先把檢查報告推給基層，要更多的預算，但是又再發生大停電。」

蔣萬安強調，民眾要的是政府能夠負起責任、扛起重責，告訴大家拿出什麼具體辦法，接下來發現了什麼問題，要如何解決，是否可以再次避免發生全台大停電，「我想穩定供電是人民對政府最卑微的期待跟要求，政府就要做到。」