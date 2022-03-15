俄烏戰爭戰火延燒，全球投資人紛紛撤出風險性資產，中國高收益債券市場也不免受到波及。統一投信表示，若去除地緣政治的短期因素，展望長線投資機會，會發現中國高收益債券市場已悄聲具備復甦條件，底氣主要來自於高占比的房地產業政策轉向，由去年的「監管、去槓桿」轉向今年的「刺激、穩增長」，預期在政策發酵加上外部賣壓緩和後，第二季中國高收益債市可望有一波修復行情。

統一中國高收益債券基金經理人涂韶鈺表示，中國政府對於房地產市場的監管，從去年第四季就開始逐步放寬。近日還有幾個重要關鍵指標，首先，中國人民銀行貨幣政策委員會委員劉世錦公開表示，財政刺激重點在穩經濟、貨幣政策目標在穩定房地產，可視為今年官方對房地產政策的主軸定調。

其次，鄭州市去年因洪災導致房市重創，3月初，鄭州市政府領先全中國區域，取消「認房又認貸」規定，降低買房成本。政府願意出手救市，是「政策托底」的實際表現，可預期後續會有進一步的開放鬆綁，可望加強投資人對房地產的信心。而外資對中國高收益債的持債信心在過去因監管政策受影響，但觀察目前外資減碼的賣壓也幾近尾聲，未來在氛圍好轉之下，中國高收益債具有估值低、收益率高的優勢，有機會吸引外資回流。

涂韶鈺指出，本月召開的兩會會議內容，也對房地產市場基本面有實質利多。今年中國經濟成長率目標為5.5%，是較高的標準。若要達成此目標，勢必需要推出更大規模的財政刺激政策，預期刺激力道會在下半年加大。中國國務院總理李克強在會後也表示，為了實現5.5%的經濟成長，必須有相關宏觀政策支撐。同時，去年中國槓桿率穩中有降，也為今年預留了政策空間。

因此，在中國官方已表態的情況下，今年中國房地產產業預計將有所改善，連帶使高收債市場回穩。等地緣政治引起的避險趨勢退潮後，投資人甚至可以期待落底反轉的機會，以及後續的評價修復行情。產業方面，由於供需失衡問題短期內難以解決，看好油氣相關及原物料產業。房地產的部分，看好財政體質穩健、現金流穩定的優質龍頭企業。