股神巴菲特旗下投資控股公司波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）周一股價一度漲破50萬美元，為上市以來首度抵達這個重大的里程碑，在俄烏戰爭和通膨不斷高漲導致市場陷入劇烈震盪之際，其股價表現凸顯出該公司的「防禦」地位。
波克夏A股周一逆勢上漲0.81%，收在493,785美元，盤中最高站上500,022.84美元；今年以來上漲10%，表現遠優於標普500指數的下跌12%。
根據富比士（Forbes）雜誌，波克夏市值約為7310億美元，在美國排名第六，巴菲特持有該公司16.2%股份，使他以1192億美元的身家成為全球第五大富豪。
波克夏去年營業利益達到274.6億美元，創下歷史新高，旗下事業包括汽車保險公司Geico、BNSF鐵路公司、波克夏·海瑟威能源（Berkshire Hathaway Energy）、美國最大的模組化建商Clayton Homes、以及美國最大的住宅房仲公司。
Smead Capital Management執行長Bill Smead表示，波克夏很大，而且不是科技股，可以讓投資人安心。
波克夏大部分事業單位都集中在美國，在其所有約37.2萬名員工中，約77%都在美國。
在國外版圖擴張方面，其投資的連鎖霜淇淋和速食餐廳Dairy Queen預計在2030年以前，在其最大市場中國的門市將增加600家。
除此之外，波克夏亦持有多家重量級公司股票，包括持股比例最大的蘋果，以及微軟、Alphabet、亞馬遜和特斯拉。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。