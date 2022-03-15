股神巴菲特旗下投資控股公司波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）周一股價一度漲破50萬美元，為上市以來首度抵達這個重大的里程碑，在俄烏戰爭和通膨不斷高漲導致市場陷入劇烈震盪之際，其股價表現凸顯出該公司的「防禦」地位。

波克夏A股周一逆勢上漲0.81%，收在493,785美元，盤中最高站上500,022.84美元；今年以來上漲10%，表現遠優於標普500指數的下跌12%。

根據富比士（Forbes）雜誌，波克夏市值約為7310億美元，在美國排名第六，巴菲特持有該公司16.2%股份，使他以1192億美元的身家成為全球第五大富豪。

波克夏去年營業利益達到274.6億美元，創下歷史新高，旗下事業包括汽車保險公司Geico、BNSF鐵路公司、波克夏·海瑟威能源（Berkshire Hathaway Energy）、美國最大的模組化建商Clayton Homes、以及美國最大的住宅房仲公司。

Smead Capital Management執行長Bill Smead表示，波克夏很大，而且不是科技股，可以讓投資人安心。

波克夏大部分事業單位都集中在美國，在其所有約37.2萬名員工中，約77%都在美國。

在國外版圖擴張方面，其投資的連鎖霜淇淋和速食餐廳Dairy Queen預計在2030年以前，在其最大市場中國的門市將增加600家。

除此之外，波克夏亦持有多家重量級公司股票，包括持股比例最大的蘋果，以及微軟、Alphabet、亞馬遜和特斯拉。