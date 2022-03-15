原油價格大跌、俄烏停火談判膠著及中國大陸疫情升溫，多重利空使台股今（15）日再度失守萬七關卡、早盤一度重挫326點。近期遭外資大賣而表現疲弱的晶圓代工大廠台積電(2330)開低挫跌2.45％至558元，創去年8月中以來近7月低點。

台積電近期遭外資持續賣超提款，三大法人3月截至14日合計已賣超28萬2395張，其中外資連續賣超高達29萬4438張，投信則持續出手買超達8260張、自營商合計亦買超3783張，呈現土洋對作態勢。

台積電2022年2月自結合併營收1469.33億元，雖月減14.66％至近4月低點，仍年增達37.92％，續創同期新高。累計前2月合併營收3191.09億元，年增達36.79％，亦創同期新高。公司預估首季營收約季增4.6～8.3％、連7季改寫新高。

根據外資近期出具的最新報告，對台積電營運後市均維持樂觀看法。惟基於地緣政治風險升溫，以及高利率環境帶動股市估值重估、終端需求不確定性增加等因素干擾，美系外資調降台積電目標本益比倍數，並將目標價調降至855元。

台積電明（16）日將除息2.75元，近期股價受外資持續大賣拖累偏弱，短均盡失且籌碼凌亂，但散戶零股交易仍熱，在技術指標已進超賣區下，預期短期回穩完成填息機率不低，惟中長線仍須視外資賣壓何時趨緩或反手回補，出現轉多訊號後再布局為宜。