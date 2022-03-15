昨天的白色情人節街道都充斥戀愛情侶的酸臭味!但戀愛除了甜，免不了些苦啊!專情人帶你上天堂，濫情人可以直接請他離開，面對愛情每個人的態度不一樣，有的人總是會被外界所吸引，會樂於分享自己的感情給很多人，所以擁有始終如一的感情極為珍貴，讓我們一起看看十二星座濫情榜上有名的三個星座，一起來避雷吧!

(圖/觸mii)

雙子座

雙子風趣幽默，常常只有三分鐘熱度。特別在感情中很難專於一人，他們享受在不同的人身上獲取樂趣，比起長久的戀愛他們更享受當下的快樂。雙子喜歡被追捧的感覺，如果有異性追求，他們不擅於拒絕對方，當雙子有了目標，沒什麼能影響雙子拿下對方的決心。但是雙子明白自己想要的是什麼，若對方不能帶給自己想要的感覺，他們的不安全感就會越來越重。

(圖/觸mii)

雙魚座

愛情是渾身充滿浪漫血液的雙魚不可或缺的，花心並不是雙魚的類型，但是因為心思過於細膩，對愛情不切實際的狂熱讓他們時常沒有底線去思考對人的感覺，當對愛情的渴望轉為依賴，雙魚就會再去尋找能讓他重新陷愛河的對象，所以感性多於理性是雙魚專情的硬傷。

(圖/觸mii)

射手座

射手一直不斷在追逐愛的感覺，只要被人追求時，恰巧自己也對追求者不討厭，就會決定與對方在一起，在一起後發現自己並沒有那麼喜歡後，就可能結束這段關係，可說是分分鐘從戀愛分手都有。射手在想要甜蜜愛情的同時也想擁有如魚得水般的自由自在，在外人看來這樣不負責任態度就是個濫情到極致的人呀!