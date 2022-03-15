根據一項由麻省大學流行病學家亞曼達·帕魯赫（Amanda Paluch）教授與研究團隊的調查顯示，健康成人每天至少走 7000 步的話，可以減少50%-70%早逝機率。「健走」已是預防醫學界醫師公推適合所有年齡層與大多身體狀態的運動，對於強化骨骼、增進肌力、活化血液循環、打造身體行動協調能力、維持腦力等健康長壽指標，都有長足幫助。從5/7(週六)起，專為銀髮族和家人舉辦的《爺奶COLOR WALK-Fun輕鬆健康走》活動，即將在台北大佳河濱公園登場，正是讓健康長壽邁步走的最佳起點！

專家指出，運動時若能與好友或是小團體一起，更有助延緩或預防失智。主辦《爺奶COLOR WALK-Fun輕鬆健康走》活動的弘道老人福利基金會臺北服務處鍾智馨處長表示，弘道辦理的爺奶Color Walk健走活動，9年來已經創造近1萬多人次參與，每年的參與者從1歲到102歲都有，橫跨100歲年齡層。見證「健走」不僅能鼓勵長輩運動，更能促進家庭間互動及相處的機會，真正世代共融。

今年的《爺奶COLOR WALK─臺北場》活動，訂於5/7(週六)在台北大佳河濱公園登場。(圖/往年活動資料照片 弘道老人福利基金會提供)

●別怕走不動 推著輪椅也能「走完全程」

長輩們也別一看到健走活動，就擔心走不動或是行動不便。主辦單位表示，「2022爺奶Color Walk-Fun輕鬆健康走」-台北場，除了5公里的勇腳里程外，還有公益園遊會，能讓參與的長輩及民眾能夠稍做休息、補充體力。同時健走路程平坦無障礙，輪椅族也能放心「走」完全程，現場也有為數眾多的志工，能隨時提供需要的協助。

除此之外，現場還安排表演活動及摸彩，運氣好的話，還能把機車、掃地機器人等多項大獎抱回家。弘道基金會指出，報名時間從即日起到3月25日止，報名專線：02-2322-1735 弘道老人福利基金會台北服務處，或可上弘道老人福利基金會官方網站查詢。