先前傳出俄羅斯向中國大陸要求提供軍事援助及經濟援助，英國《金融時報》（Financial Times）記者進一步指出，俄羅斯要求大陸提供地對空飛彈等5種軍備，大陸外交部昨（14）日雖斥責援俄報導為假消息，不過不同外媒分別引述美官員指出，北京已打算對莫斯科提供軍事及經濟援助。

美國官員表示，俄羅斯向中國大陸尋求軍事協助。

《金融時報》記者塞瓦斯托普洛（Demetri Sevastopulo）昨日發布推文，指出美國告訴盟友，俄羅斯向北京要求5項軍備援助，包括地對空飛彈、無人機、裝甲車、運補車輛、及人工智慧相關設備。

#NewChinaRussiaScoop – US told allies that Russia requested 5 types of military gear from China, including #SurfaceToAirMissiles. Also #drones, armored vehicles, logistics vehicles & intelligence-related equipment. US did not provide underlying intelligence in cables to allies. https://t.co/ScFbhl93LU — Demetri・FT (@Dimi) March 14, 2022

塞瓦斯托普洛指，美方並未在電報中向盟國提供潛在情報，不過確實告訴盟友，北京「積極回應」俄方提出的軍備要求，他也指出，美方在給歐洲及亞洲盟友的電報中並未說明北京是否已經提供協助，也未明說北京是否只是對莫斯科給出承諾。

此外，美國有線電視新聞網（CNN）也報導，除了飛彈等軍備，俄羅斯也要求北京提供「不易腐爛」的軍糧，這項要求令人疑惑俄軍的基本準備狀況。

CNN reports that among the assistance 🇷🇺 supposedly requested from 🇨🇳 included MREs (meals ready to eat), underscoring the most basic logistical deficits its military is facing. Here's a photo of Chinese MREs I took, incidentally, at a Russian military expo a few years back: pic.twitter.com/fdQTPlKU5z — Melissa Chan (@melissakchan) March 14, 2022

針對莫斯科向北京要求提供軍援，大陸外交部發言人趙立堅昨（14）日駁斥是「假消息」，不過香港《南華早報》今（15）日引述消息人士指出，美方告訴歐盟，北京已表達意願，提供俄羅斯所要求的軍事支持。

另據英國《衛報》（The Guardian）報導，美國官員擔憂，北京已經決定對俄羅斯出兵烏克蘭提供經濟及財務支持，並且正考慮運送無人機等軍事物資。

報導指出，關於北京是否會改變支持莫斯科的心意，美國官員顯得悲觀。熟悉14日美中高層羅馬會談的資深官員透露，「首要關鍵是讓中國重新盤算及重新評估他們的立場，我們沒有看到重新評估的跡象，他們已經決定要提供經濟及財務支持，他們今天強調了這一點，真正的問題是，他們是否會更進一步。」