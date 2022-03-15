If you missed it, this has created huge reaction. I unleashed about Charles Barkley ... https://t.co/Swxw3VfsX8 — Skip Bayless (@RealSkipBayless) March 12, 2022

TNT球評「惡漢」巴克利（Charles Barkley）非常討厭福斯體育球評貝勒斯（Skip Bayless），多次開玩笑說「要宰了貝勒斯」。熟悉巴克利的球迷都曉得他喜歡說笑，貝勒斯也知道，但是貝勒斯的妻子卻因此擔驚受怕，夜不成眠，生活在恐懼之中。

貝勒斯近日在自己的播客節目說：「我妻子厄奈絲汀（Ernestine Sclafani）過去15年來都認為巴克利是個變態，他是純粹的邪惡，墮落的混蛋。她擔憂總有一天，巴克利會鼓動某個瘋子來取走我的性命。她非常害怕，她很受傷，她深信巴克利的雙手終究會沾滿我的鮮血。如果巴克利的目的是恐嚇我妻子，那這次是他贏了。」

今年70歲的貝勒斯原先在ESPN擔任球評，他以批評詹姆斯（LeBron James）而聞名，後來被挖角去福斯體育主持節目。巴克利去年在自己的TNT節目表示，如果兩人有機會獨處，他要把貝勒斯打到坐輪椅，渾身包上石膏。最誇張一次是2017年，巴克利在電視節目《The Dan Patrick Show》說：「我想到一個增加收視率的方法，如果我罹患絕症快要死了，你們可以把貝勒斯找來，我會在全國直播中殺掉他。現在我還不會殺他，因為我不想坐牢。」

貝勒斯後來在福斯體育的節目澄清：「我向天發誓，我不恨詹姆斯，我一向只是陳述事實。」他請求巴克利停止使用kill這個字，「我也不恨巴克利，我甚至不明白巴克利為何想殺我。」