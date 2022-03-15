台塑證實，台塑總裁王文淵正式書面提出辭去工總理事長、常務理事與理事三職，文件已經送達工總。

王文淵昨日發新聞稿，因不滿秘書長蔡練生因303停電事件擅發新聞稿，身為理事長卻無法節制祕書長執行業務，決定辭去理事長職務，引起外界嘩然，工總昨日召開會議，希望可以慰留王文淵。