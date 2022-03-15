台塑證實 王文淵向工總提出書面辭呈 12:072022/03/15 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台塑證實 王文淵向工總提出書面辭呈（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台塑證實，台塑總裁王文淵正式書面提出辭去工總理事長、常務理事與理事三職，文件已經送達工總。 王文淵昨日發新聞稿，因不滿秘書長蔡練生因303停電事件擅發新聞稿，身為理事長卻無法節制祕書長執行業務，決定辭去理事長職務，引起外界嘩然，工總昨日召開會議，希望可以慰留王文淵。 國安局證實 中共運8反潛機月初墜落南海 王文淵突辭工總理事長 台塑大爆內幕跟303停電有關 #王文淵 #台塑 #工總 #證實 #書面 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 兩人為303停電槓上！王文淵獲慰留 工總秘書長蔡練生被離職 13:222022/03/14 財經 新聞幕後－303大停電 引爆工總茶壺裡的風暴 04:102022/03/15 財經要聞 台廠證實 英特爾、超微 要下游全面停止輸俄 04:102022/03/10 財經要聞 油價飆 台塑、南亞馬力足 04:102022/03/10 證券．權證 台灣友善環境50指數成分股 它權重排第一 15:332022/03/14 財經 麻衣坐穩王泉仁正宮寶座 罕曬台塑金孫曝「4年半來堅持1事太感人」 10:102022/03/15 娛樂 伊斯蘭國證實首腦喪命美軍突襲 宣布接班人選 04:162022/03/11 國際 前二月營收十強 電子占七 04:102022/03/11 產業特刊 台塑 轉投資收益增 04:102022/03/13 證券．權證 蔡練生反擊 發六大聲明 04:102022/03/15 財經要聞 研究證實：3劑疫苗＋Omicron 可廣效對抗變異株 04:102022/03/13 生活新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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