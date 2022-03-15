高市府為落實居住正義，推動「囤房稅」，去年底已將《高雄市房屋稅徵收自治條例》修正草案送議會審議，等待新會期審議通過，預計今年7月1日上路。財政局指出，有93.4％的自助戶不受影響，而「囤房稅」預估每年將增加的3億元稅收，將全數作為青年租金補貼財源。

高市財政局長陳勇勝指出，針對非自住房屋稅率，由現行單一稅率1.5％調整為依持有戶數訂定差別稅率，持有3戶以下，適用2.4％稅率，4戶以上則是3.6％，而該法案已於3月4日經高市議會第3屆第7次定期大會程序委員會同意上呈，若本會期審議通過，將於今年7月1日施行。

陳勇勝進一步說明，稅額將反映在2023年5月房屋稅單，推估將影響5.4萬人、7.1萬戶房屋，但93.4％民眾自住的房屋都不會受「囤房稅」影響，請市民放心。

高雄市長陳其邁指出，未來囤房稅上路後，預估每年增加3億元稅收，將全部作為青年租金補貼財源，市府同時「擴大放寬」申請租金補貼的資格條件，家戶每人每月平均所得限額，由最低生活費的2.5倍提高到3倍（4萬0023元），且只要申請人、配偶與戶內小孩在高雄市無自有住宅，並有租屋事實即可申請，預估補貼戶數由現行1.6萬多戶，能再多幫助1萬戶受惠。