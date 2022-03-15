美國信評業者穆迪投資者服務的韓國子公司(Korea Investor Service)估算，在韓國央行升息頻頻下，以財務角度來說，受傷最大的韓企，主要是以造船、航空以及零售產業等為主。

韓國穆迪投資者服務考慮當地央行在2022年時，很可能會再升息兩碼來當計算基礎。同時指出，這項報告結果主要是利用利息覆蓋率(interest coverage ratio)，來評估各個位於不同產業的韓企財務狀況。

簡單來說，這項又稱為利息保障倍數的指標，是企業EBITDA(息前稅前折舊前攤提前)獲利數字，除以利息方面的費用支出，數字愈大表示企業償債能力愈好。

此報告紀載，2021年這些韓企的利息保障倍數平均值為14，預估2022全年以及2023年，將分別減至11.1以及10.8。其中，當地以造船業、飯店業、航空公司以及零售產業下滑較大，也就是長期還債力變弱。尤其是航空業以及零售業，從2021年的5.6以及5.9，分別降至4.3以及5.1。

另外，穆迪投資者服務也預測，俄烏衝突導致大宗物資價格大漲，通膨問題可能比之前預估，還要再持續更久一點時間。同時，風險性也會跟著升溫。由於諸多不確定因素，全球升息訊息或許不太明顯，但各國央行應該還是會有調高利率的計畫。