台中銀(2812)受惠各項業務推展順利，2021年稅後淨利創47.96億元新高，2022年放款及手續費淨收益目標維持去年高成長。雖然台股今（15）日在多重利空干擾下一度重挫近337點，但台中銀持平開出後小漲0.73％至13.8元，截至午盤仍持穩盤上，表現逆勢抗跌。

台中銀股價1月中觸及14元的逾10年半高點，隨後於12.95～13.95元區間高檔盤整。三大法人近期明顯偏多操作，上周合計買超達6558張、昨日續買超1879張，其中外資近5日合計買超達1萬865張。

台中銀2021年合併淨收益137.22億元、年增達17.84％，稅後淨利47.96億元、年增達19.13％，雙創歷史新高，每股盈餘（EPS）1.1元。其中，利息淨收益92.78億元、年增12.07％。手續費淨收益33.75億元、年增16.13％，其他淨收益10.69億元、年增達1.33倍。

台中銀表示，受惠各項業務順利推展，帶動去年放款及手續費淨收益成長強勁，其他淨收益跳增，則受惠子公司獲利顯著成長，以及前年同期認列PEM GROUP保單資產評價減損，導致比較基期較低。台中銀子公司去年合計稅後淨利7.8億元、年增達88.86％。

台中銀截至去年底淨利差（NIM）持穩1.24％，維持較佳獲利水準，且逾放金額降至7.44億元，使逾放比降至0.15％，逾放覆蓋率跳升至898.26％。雖然近期台開出現較大金額壞帳，但公司均依規繳息，並提供不動產擔保，台中銀亦已依規提足備呆準備。

展望2022年，隨著美國聯準會預計啟動升息，台中銀表示將有助於銀行業淨利差及獲利能力表現。而去年放款及手續費淨收益均高度成長，今年成長目標將比照去年表現。放款將聚焦優質聯貸、都更、土地重劃、危老改建等業務，存款亦將配合放款量能及對象。