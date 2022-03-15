31歲的日本超模水原希子（Kiko），擁有精緻的混血五官與168公分的高挑身材，讓她自2003年由雜誌模特兒出道後就受到矚目。和韓國人氣歌手G-Dragon（權志龍）當時戀情轟動整個亞洲，無奈最後以分手收場。據日媒報導，近日曝光一組水原希子與一名男子同進同出，在壽司店約會的照片，求證經紀公司後，大方承認與該男是戀人關係。

根據日媒《女性自身》報導，水原希子被拍到和一名男性低調約會，過程中她與該名男子有摟腰、牽手等動作，相處模式看起來十分甜蜜，隨後兩人一起走進壽司店享用午餐，最後由男方開車載著她回家。記者拍攝之後立即向水原希子求證，向來對戀情不承認的她，這次一反常態向記者公開承認「對...對...是我男朋友。」，自己目前是戀愛狀態，男方是很久以前就認識的朋友，職業是服裝設計師，工作上也有交流，是戀人也是合作關係。被問到是否有步入婚姻的打算，水原希子表示目前還沒有結婚的計畫。

水原希子說「20出頭的時候有想趕快結婚的想法，但現在只想在一起就好，可能是因為父母離異的關係，現在感覺可以同居了。」言語間透露可能是年少時的短暫婚姻，塑成她現階段的想法。

情史豐富的水原希子，最知名的一段戀情就是和G-Dragon（權志龍）的6年地下情，兩人多次被媒體拍到同框，卻始終沒有公開認愛，在2015年傳出分手。同年傳出她與野村周平的緋聞，這段戀情很快無疾而終。2018年她與英國男子團體一世代（One Direction）成員哈利傳出戀情，最後也是告吹。