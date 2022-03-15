環保署為響應「國際消費者權益日」，今（15）日起至21日為期7天，推出「綠點點會員自備環保杯，免費兌換指定飲品」及「購買環保商品，綠點天天10倍回饋」兩大活動，民眾只要加入「環保集點App」綠點會員，就能帶著環保杯到7-11及全家兩大超商，免費兌換指定飲料。

環保署表示，為提倡環保及綠色消費，民眾在活動期間內加入「環保集點App」綠點會員，自備環保杯到7-11及全家便利商店，以綠點兌換指定飲品（兌換時須使用環保杯裝指定飲品），期間兌換的點數，環保署將在活動結束後等值回贈，等於活動期間飲品免費，每天限兌換一杯。⁣⁣

環保署指出，活動期間新加入的會員若綠點數不足，可在「環保集點App」上購買合作通路的環保商品，即可獲得10倍環保綠點回饋，每位會員最高回饋上限為20萬點，等於消費100 元獲得1000 點綠點，點數可在合作通路兌換各式各樣的環保商品，還可折抵綠色消費，每 100 點可折抵新台幣1元。