台北市長選戰年底登場，被視為最強人選的國民黨立委蔣萬安，在40歲以下的支持度卻偏低，被外界認為是翻盤警訊。對此，蔣萬安今表示，自己會虛心接受外界意見，還直言台北市20多年來「一城不變」，基層普遍反應市容老舊、公務員觀感低落等問題，未來他將廣納年輕人的想法、創意，進行一系列的活動，並推出相關政策。

首都百里侯之戰目前呈「三腳督」局勢，除蔣萬安之外，潛在人選還有現任台北市長柯文哲接棒人、具執政優勢的台北市副市長黃珊珊，以及因疫情擁有高曝光度的衛福部長陳時中，近期民調中蔣、陳支持度不斷緊咬，黃參戰與否也掀起「棄保效應」的討論。

蔣萬安今早出席展覽時接受媒體聯訪，對於青年民調較低，他強調外界的各種建議、期待，他都會虛心接受，這也是2個多月來，自己在基層行走所聽到的共同意見。

蔣萬安直言，其實台北市歷任市長對這個城市都有貢獻，也付出很多，但台北市身為首善之區、五都領頭羊， 相較其他五都，這20多年來可說是「一城不變」，很多基層百姓向他反應市容老舊、公務員觀感低落及年輕人生活不友善等問題，接下來將針對這些面向，廣納年輕人的想法、創意，進行一系列的活動，並推出相關政策。

此外，外界認為蔣萬安近期複製新北市長侯友宜模式，但民調卻無起色，被外界解讀為複製失敗。蔣萬安則說，行動是最重要的改變，他將透過強力質詢，帶動國民黨整體氣勢及熱情，反映民意、監督政府，這種趨勢將在立法院持續延續下去。

至於柯文哲執政8年與許多藍營民代交好，外界認為這是「柯友友化」。 蔣萬安則說，台北市議員一直都是最優秀、最有戰力的一群人，希望透過議題聯合作戰的方式，將市民心聲反映出來，最重要是團結，未來只要台北市議員有任何需求，他一定全力相挺。