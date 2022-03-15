中部一對有其特性癖好的吳姓夫妻，某日興起約了一名男友人，前往摩鐵大玩「無套３Ｐ」，過程中還互拍拍性愛影片觀賞，未料人妻發現意外懷孕，夫妻商討後因不確定孩子的老爸父是誰？只好選擇墮胎，但卻因此感情生變演變成協議離婚，但吳男事後不甘賠了夫人又折兵，將此事怪罪男友人，恐嚇要公開謝男在網路約砲醜聞，多次勒索總計不法所得35萬元，事後友人不堪被當提款機怒告，吳男遭判刑8個月，仍可上訴。

根據判決書記載，吳姓男子與妻子2018年5月至10月間，為了尋求刺激，帶著妻子相約一名已婚的友人，前往摩鐵大玩3P床戰，過程中還自拍無套性愛影片。但不久後妻子發現懷孕，夫妻兩人討論後不確定孩子是誰的，只好前往醫院墮胎，但夫妻兩人感情因此生變，演變成離婚收場。

但吳男離婚後，不敢自己賠了老婆，又因缺錢花用，於是竟將歪腦筋動泡當初一起３Ｐ的友人頭上，竟利前妻臉書帳號，私訊給男性友人，恐嚇要去臉書社群公開約砲醜聞，要求他匯６０００元當封口費，由於友人已婚，擔憂東窗事發讓妻子知道自己玩３Ｐ，只好匯款6000元試圖掩蓋。

吳男得手後，竟又繼續冒充前妻身分，繼續傳訊恐嚇友人謊稱「前夫要我向你拿墮胎費用」、「我爸媽已經知道現在氣得要提告，要求你付賠償金」，為了讓友人心生恐懼，甚至還說還「爸爸要找人打你」，男友人只好繼續乖乖付錢。

事後男友人索性將臉書關閉且拒接電話，但吳男卻知道男友人愛前往成人網站上四處約砲，於是又化身為女網友約到摩鐵要玩性愛趴，男友人到了摩鐵後，竟然發現對方竟是吳男，吳男當場要求支付１２０萬，否則就要公開醜聞。

男友人在威脅下，簽下和解書答應分期付款，但只付了前２期後就身無分文，為了避免繼續當提款機，男友人只好含淚向警方報案。

法院審理時，吳男坦承犯行，但雙方最後協議以25萬元和解，但法官認為吳男正值壯年，卻用不正當方式獲取財物，為一己私利恫嚇被害人，但考量雙方和解，判處有期徒刑8個月，仍可上訴。