香港醫管局購入輝瑞及默沙東兩款抗新冠口服藥物，政府專家顧問許樹昌在電台節目表示，暫時不會發給正在居家隔離的市民，但透露政府正研究向有接收輕症確診者的民間醫院分配口服藥，待當局與醫院商討。在確診前5日處方輝瑞及默沙東口服藥，分別能減低近9成及3成的入院及死亡風險，但預防勝於治療，染疫始終有死亡風險，呼籲市民盡快接種疫苗。

許樹昌稱，不少快速測試陽性的患者無誘因申報，確診數字未能反映真實感染情況，預計香港疫情會在高位幾周，希望在使用口服藥、推高疫苗接種率，及社交距離措施等干擾因素後，疫情可以受控。

許樹昌並認為如果收緊到餐廳每桌一人，與每桌2人無大分別，如要再收緊措施，就要「心狠手辣」一些。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人、港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅表示，2款新冠口服藥的供應足夠，相信在確診早期處方藥物，能大大減低染疫死亡數字，但市民不應以為有口服藥則不用打疫苗，長遠而言接種疫苗是最重要。

孔繁毅指出，默沙東口服藥已經在港使用2周，全港使用1000多劑，藥物效果非常好，大部分病人沒有惡化情況，能減少重症及肺炎情況 。

他表示，當局會增加指定診所，加上有民間醫院開始為輕症患者提供門診及住院治療，相信將來市民會有更多途徑，獲處方口服藥。孔繁毅預計，香港確診數字會在高位徘徊2、3周才會慢慢回落，期望在有更多安老院舍長者接種疫苗，疫情能回落得更快。