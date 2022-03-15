23歲美女主持人「金佳悅」以主持體育節目聞名，在微博上擁有18萬的粉絲追蹤數。近日在論壇上被爆出，於直播節目中違反自身意願下被導播掀裙，差點春光就要外洩，以達到節目挑逗觀眾情慾的效果。對此，金佳悅出面解釋，這是她在「配合演出」。

金佳悅本月8日這天照常主持一場直播，穿了一襲潔白的絕美旗袍，與雪白的肌膚襯托之下，更顯得她的顏值出眾非凡、氣質優雅大方。然而就有人發現到，原本過膝的旗袍，直播中間卻只到了大腿部位，露出了她的超長美腿，甚至一不小心，裙底風光就要隨著直播送出。

近日更有消息指稱，直播當天旗袍裙子之所以有變化，起因在於節目導播要求為收視去改變造型，因此才會有當天的不恰當造型，不過金佳悅出面強調，直播當天是三八婦女節，於是穿上旗袍求個好寓意，後來被團隊工作人員告知太過復古，她才主動把裙子折起來，希望大家不要誤解。

金佳悅出面澄清 「被掀裙」事件為子虛烏有(圖／微博)

金佳悅因旗袍變短掀起熱議。（圖/微博）

對於當事人的親自說明，有人認為既然當事人已經澄清就別再持續造謠了，不過也有不少人主張金佳悅的澄清並非自願，「復古難道不是因為衣服料子和花紋的問題嗎？捲上去半截就不復古了？好一個主動啊」、「和球賽調性不符難道不該換一條，開始播了才考慮？」、「怕不是被迫出來危機公關」在網路上又是掀起一場論戰。