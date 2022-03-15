因應疫情嚴峻，港府昨（14日）表示已成功購入包括默沙東藥廠、輝瑞兩款新冠口服藥。港府專家顧問、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今（15日）表示，口服藥會優先提供給70歲以上長者、有長期病患，及未完成接種疫苗的人士。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良則估計，新冠口服藥若廣泛給予高危人士使用，每日的死亡數字可以在短時間內斷崖式下降。

許樹昌表示，暫時不會派發給正在居家隔離的市民，但透露港府正研究向有接收輕症確診者的私家醫院分配口服藥，詳情要待當局與私家醫院商討。他說，在確診頭5天服用輝瑞及默沙東口服藥，分別能減低近9成及3成的入院及死亡風險，但強調，預防勝於治療，染疫始終有死亡風險，認為市民應接種疫苗。

許樹昌認為，基於不少快篩測出染疫的患者無誘因申報，目前的確診數字未能反映真實感染情況，預計香港疫情會在高位橫行幾個星期，希望在使用口服藥、推高疫苗接種率，及社交距離措施等干擾因素後，疫情可以受控。他提到，如果嚴加管控到餐廳每桌1人，其實與每桌2人分別不大，指如要再嚴管措施就要更「心狠手辣」。

香港新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人、香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅說，香港醫管局購入兩款新冠口服藥，對減低患者死亡率、防止病情惡化以及公立醫院負擔，有很大作用，不過最重要是市民盡快接種疫苗，不要以為有口服藥就不用打針。

此外，孔繁毅今指出，香港醫院已經開始使用默沙東藥廠的新冠口服藥，有約300名病人於瑪麗醫院用藥後，更取得良好效果。他稱，口服藥於確診後3日內用藥會較好，估計目前全香港有數千名患者服用此藥。

何栢良今也提及新冠口服藥，並建議口服藥應廣泛使用，又舉例指若每日有約3萬人感染，估計每日約5000至6000人可使用口服藥，若廣泛給予高危人士使用，每日的死亡數字可以在短時間內斷崖式下降。