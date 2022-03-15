為提供客戶更多元便利的繳款方式，更貼近消費者使用習慣，保誠人壽特別與悠遊卡公司攜手合作，成為壽險業界首家可使用悠遊付繳付保險費的保險公司。即日起消費者在保誠人壽網路投保平台，可以自主選擇透過悠遊付繳交首期保費。同時，為鼓勵消費者善加利用此一便利服務，保誠人壽特別推出「悠遊付超保障活動」，即日起至2022年4月底止，凡悠遊付會員於活動期間首次成功註冊「保誠人壽網路投保」會員，並於註冊頁面推薦碼輸入「easywallet」，即可享有「100元悠遊付回饋金」。同時，活動期間於「保誠人壽網路投保」平台成功投保，不限保費及險種門檻，並使用悠遊付支付保費之要保人，就有機會抽中「500元悠遊付回饋金」。

隨著數位工具的發展與應用，消費者的購買行為也持續改變。過往民眾習慣以現金、信用卡消費，現在透過手機即可完成所有消費已經是許多人生活的日常。根據金管會公布最新統計數據，截至去年12月底，全台電子支付帳戶總使用者人數已達1,581萬人，佔台灣總人口數一半以上，當月收受儲值款項金額約176.3億元。

「悠遊付」使用人口超過150萬人，已經是第3大電子支付業者，使用率更趨近70%。透過「悠遊付」除了可以儲值/提領、掃碼付款、生活繳費等，現在，多了一項支付保障的功能 – 透過網路投保繳交保險費，數位投保更便利！

向來以客為本的保誠人壽，持續開發多元商品與服務保誠人壽的網路投保平台，除了首創「保險購物車」，更提供「碎片化商品組合」模式，積極開發各式主附約商品，讓消費者可以自行選擇適切的商品進行搭配與投保，滿足不同的需求。消費者只要跟著網頁上的步驟，輕鬆點選，就可以進行商品選購、試算、投保、核保，輕輕鬆鬆e指搞定。現在，結合悠遊付的繳費方式，更為消費者提供一項便利且即時的遠距服務，於此疫情期間，讓消費者在家也能安心投保。

保誠人壽表示，隨著消費者自主意識抬頭，民眾更渴望掌握幸福主動權。保誠人壽將持續秉持著以客為本的精神，致力提供更多符合客戶需求及令消費者負擔得起且使用得到的商品與服務，以幫助人們實現人生最大的價值為宗旨，幫助客戶邁向幸福人生。