中華電信（2412）於3月15日發行可持續發展債券，並且在櫃買中心舉辦上櫃掛牌典禮，該檔債券也是首檔國內電信業所發行永續發展債券，也是全球電信業中少數發行永續發展債券業者之一。

中華電信本次發行可持續發展債券，發行金額35億元，5年期，票面利率0.69％，本次原定發行30億元，因投資人認購踴躍，而增額發行，為目前國內非製造業發行可持續發展債券最大案。另在近期利率大幅飆升的趨勢下，逆風定價仍順利取得相對較低利率，顯示市場對本次永續發展債券之高度肯定與支持。

中華電信持續致力推動企業永續發展，在環境保護方面，為首家推動供應鏈永續管理之電信業者、首家取得「ISO 14067」及「ISO 14046」雙環境管理認證的電信業者。在社會責任方面，中華電信長期投入企業資源進行電信普及建設，致力於縮短數位落差及創造數位機會，具體響應及支持政府保障國民基本通信權益。特別是在新冠疫情期間，中華電信善用ICT科技防疫，迅速組件科技防疫團隊，創新研發簡訊實聯制、防疫監護管制系統，並以固網、行網、Wi-Fi三網齊上的優質關頻網路環境，力挺全台用戶安心度過防疫階段。

中華電信為符合永續發展整體內涵-環境、生態、經濟及社會，本次發行之可持續發展債券，資金用途將同時涵蓋環境保護以及社會發展投資，並且透過財務攜手工務業務，實踐永續經營發展理念。