央行今年首次的理事會議預定於本週17日召開，市場正緊盯是否升息與升息幅度，根據中信房屋調查，有逾六成三的民眾申請房貸時最怕利率被拉高。由於千萬元房貸戶大增，若未來央行啟動升息，將使房貸壓力再大大提升。

中信房屋認為，央行升息只是時間早晚的問題，真正的關鍵，還是在於升息幅度到底是半碼還是1碼。若升息1碼，看似房貸利率只是回歸2020年降息前的水準，但在通膨壓力仍未明顯減輕的當下，房貸戶實質壓力其實依然不輕，其壓力甚至可能還比降息前更重！

根據中信房屋調查，民眾申貸房貸時，有六成三的人最感壓力的即時利率遭拉高，其次是房屋遭銀行鑑價低估以及核貸成數不如預期，其比例都達57.7％及53.6％。

中信房屋研展室副理張漢超表示，國際升息趨勢牽動著國內利率決策，央行勢必會順勢而為，但央行考量到現階段國內通膨走勢相對溫和，因此不見得會在本週直接啟動升息，不過升息仍是無可避免。

至於升息後對房貸戶造成的影響有多大，張漢超指出，雖然升息1碼之後，房貸支出是回到2020年降息前水準，但問題是，現在的物價可是比2年前還要更高，因此當房貸利率因升息而「校正回歸」，但在房貸戶在可支配資金增幅有限的前提之下，「校正回歸」後的房貸反倒對貸款人形成資金壓力，壓力甚至還會比2年前更大。