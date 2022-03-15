前興櫃股王綠界科技（6763）15日掛牌上櫃，上櫃首日無懼大盤疲弱走勢，股價早盤就「氣勢如虹」、以831元開出，若以一股申購價格為760元計算，抽中投資人最高現賺7.1萬元。雖隨後漲勢收斂，截至10點53分，綠界科技股價達777元，漲幅仍高達2.23％，啟動蜜月行情。

綠界科技以每股760元掛牌上櫃，超越力智掛牌價589元，再度創下上市櫃最高承銷價，而凍資金額也逾1,403億元，創下史上第六大，中籤率僅0.36％。

而綠界科技15日掛牌首日蜜月行情火燙，開盤直接以上漲71元開出、衝上831元高價，等於幸運中籤投資人最高現賺7.1萬元，股民口袋賺飽飽；不過，綠界科技為歐買尬持股31.68％之子公司，母公司歐買尬15日盤中則是下挫近3％、失守5日線，母憑子貴效應未能發酵。

第三方支付業者綠界科技過去在興櫃市場貴為「股王」，興櫃參考價曾一度在去年7月一度攻上歷史新猷1,570元，今年來最高價則出現在元月初的1,415元，一舉超車前任興櫃股王穎崴掛牌前所締造的新高價486元，成員興櫃最高價股王。

綠界科技2月營收達1.01億元，月減19.9％、年增12.2％，創歷年同期新高；累計前兩個月月營收衝上2.28億元，年增14.4％。法人指出，今年為綠界科技第二個三年計畫的開始，雖然新冠疫情及俄烏戰爭將對營運帶來一定程度挑戰，公司也將做出對應的調整，研判不影響長期發展。