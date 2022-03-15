台北捷運新埔站手扶梯日前傳出無預警下滑，導致現場30名乘客摔成一團，造成4人受傷，影片曝光後驚呆各界。台北市議員游淑慧點出3大問題，包括手扶梯兩大保險機制為何沒啟動、事故原因為何，北捷在事發24小時卻仍未找出原因，她要求北捷盡快釐清狀況，並徹查所有相同型號的手扶梯是否有相同問題。

游淑慧指出，北捷手扶梯事故是重大工安事件，那天是北捷幸運否則後果不堪設想，因為當時手扶梯並非速度異常，而是直接往後「倒退嚕」，且人有慣性，發生這種情況時，所有旅客都會向後傾倒，要是後腦勺著地會很危險。

游淑慧接著點出三大問題，包括北捷在事發24小時後，都還沒找到事故發生原因，這讓她相當驚訝，再來是手扶梯應有兩大保險機制，為何當時都沒有啟動，第三則是好好的上行手扶梯為何會「倒退嚕」，這些問題都要盡快釐清。

游淑慧質疑，同樣型號的手扶梯會不會有同樣問題？過去的保養維修紀錄為何？擁有百萬旅客搭乘的台北捷運，所有的安全設備包括手扶梯，都是非常重要的公安問題，應該調查清楚。