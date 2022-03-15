瑞磁生技ABC-KY(6598)合作夥伴Hardy Diagnostics在美國正式上架銷售全自動多元高通量分子檢測系統BioCode MDx-3000與瑞磁自行開發的各項檢測試劑，憑藉Hardy擁有的厚實經銷網絡，有助瑞磁產品擴大打入美國各地醫院及第三方實驗室（Reference Laboratories），進一步帶動相關檢測試劑需求量的增加，成為推升營運成長的新動能。

瑞磁自主開發的創新BioCode MDx-3000，採用96孔檢測形式，整合放大聚合(酉每)連鎖反應（PCR）、目標交連反應、結果判讀等步驟，不僅實現高度的分子檢測全自動化，更易於實驗室人員操作。MDx-3000能提供實驗室客戶在1天8小時班次中檢測多達188個檢體，並實現多達3種不同適應症的患者檢體同步上機進行檢測。此外，所得之檢測結果透過實驗室資訊管理系統(LIS)可快速傳至醫院端。

目前瑞磁開發出的一系列傳染病體外診斷試劑，包括20項呼吸道病毒多元檢測套組、17項腸胃道適應症多元檢測套組、新冠病毒檢測試劑、七合一新冠合併流感檢測套組，以及28項真菌診斷套組等，皆搭載MDx-3000平台。

展望今年，瑞磁指出，新冠檢測需求預計將下降，其他多元檢測試劑呈穩定成長，包括新冠與流感7合1檢測試劑新品已接獲訂單，以及兩大授權客戶Idexx、珠海麗珠分別追加儀器與數位生物條碼訂單進行備貨，再加上此次Hardy宣布完成瑞磁檢測試劑與儀器上架銷售的帶動，預料營運可望逐步回升，對全年營運展望持審慎樂觀。