教育部推行108課綱屆滿3年， 但南投中興高中學生李瑞霖等人檢視認為，108課綱的實施不僅無法達成如此目標，反倒讓這群白老鼠們愈加徬徨、不知所措，他們對教育部提出5大教育改革訴求，以緩解學生的焦慮。

來自中部的高中生廖宥甯、李瑞霖、陳惠平日前透過社群媒體倡議，向衛福部提交兒少報告等方式表達第一線高中生對108課綱的真實聲音，綜合超過1500份問卷，4場焦點團體及面對面訪談，他們將向教育部提出5大政策建議與訴求：

一、弭平課本與考試程度鴻溝：108 課綱課本最為人詬病的一點，即為考試難易度與內容和課本相差太多，使本該為主要教材的課本淪為雞肋，學生需要透過另外補習應付考試，導致社會和文化資本的M型化分布更加嚴峻。

二、拒絕學習歷程軍備競賽：當學習歷程檔案被列為升學評分標準之一時，因功利主義作祟，已演變成「軍備競賽」，因此不應將學習歷程檔案作為升學參採標準之一。

三、正視城鄉與資源落差：台北都會區的孩子有機會和頂尖大學接軌，製作出精美又有深度的自主學習或學習歷程檔案；反觀偏鄉學子，他們沒有機會獲得最新的資訊，更多時候處於迷茫狀態，很難如課綱發起人所言：「展現個人特色」，因為他們連如何展現都不清楚。

四、直面教育現場執行問題：從這些高中生的觀察中發現，108 課綱施行最大的困難便是「上有政策，下有對策」的表面功夫，基本教育單位敷衍政策只為過審，並沒有落實108課綱的諸多理想。

五、確立教育改革方向：108課綱的初衷是為了讓學生多元發展，不再侷限於學業成績，在課外活動方面也能有亮眼的表現。然而這些學生表示，他們看見的是「要馬兒好又要馬兒不吃草」的矛盾態度，希望學生學科成績優異又能多才多藝，表面上的「適性揚才」其實帶給學生更多痛苦。