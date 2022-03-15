結婚60周年的夫妻陳忠雄 、陳黃秀梅到場與大家同歡。（李京昇攝）

苗栗縣政府為鼓勵縣民結婚，4月23日將在西湖渡假村舉辦「苗栗客家桐花婚禮」，18日起到25日徵求36對新人報名，當天參加婚禮的新人還能獲贈總價值近2萬元的桐花婚禮新人6禮。

縣府15日舉辦宣傳會，縣長徐耀昌、議長鍾東錦等人邀請互許終身的新人，一起參與浪漫的桐花婚禮，宣傳會現場由2名可愛小花童進場，並邀請結婚60周年的陳忠雄 、陳黃秀梅夫妻，到場與大家同歡，場面相當熱鬧。

徐耀昌表示，桐花婚禮已經漫入第17年，縣府把所有參與的新人當成苗栗客家兒女，因此精心準備6大贈禮作為嫁妝，包括「儷人之行-桐戀假期」西湖渡假村平日雙人住宿券、「桐心知戀-新婚金飾」、「恩愛彌堅-手工蠶絲被」、「桐享喜悅-陶藝對杯」、「桐之祝福-喜餅禮盒」、「棗生貴子-喜米禮盒」，總價值超過1萬7184元，諧音象徵一起一輩子，代表獻上對新人最誠摯的祝福。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫表示，5月桐花盛開是苗栗春遊最佳時節，縣府除舉辦桐花婚禮，緊接著4到5月結合客家特色打造一系列的桐花活動。

他說，賞桐一期一會活動將在4月30日獅潭鄉鳴鳳古道舉辦，這次活動規畫了伯公祭儀、不插電音樂會、小農市集和桐花小旅行等，邀請民眾一起參加賞桐盛會。

文觀局指出，這次婚禮動，也開放花童以及金銀婚夫妻徵選活動，預計招募3對花童、3對金銀婚夫妻，獲選的花童可獲得電動車一輛，金銀婚夫妻則可拿到精緻客製化紀念品，活動報名時間18日起至25日截止。