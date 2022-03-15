今年「柚花藝術節」活動將在3月19至20日的周末假期展開，安業國小師生15日到柚園賞花聞香野餐。（劉秀芬攝）

春日來臨，3月的台南麻豆柚花滿城飄香。（劉秀芬攝）

春日來臨，3月的台南麻豆柚花滿城飄香。（劉秀芬攝）

今年「柚花藝術節」活動將在3月19至20日的周末假期展開。（劉秀芬攝）

春日來臨，3月的台南麻豆柚花滿城飄香，今年「柚花藝術節」活動，將在3月19至20日的周末假期展開，台南市長黃偉哲15日出席啟動記者會，邀請全國民眾一同乘著春日的暖陽，走出戶外，造訪這充滿花香的藝文小鎮。

台南市文化局表示，去年柚花藝術節因疫情停辦，今年為讓遊客一解疫情帶來陰霾，再度推出一系列柚花饗宴，分別為「柚園野餐會」、「花下音樂會」、「柚花藝術市集」、「親子DIY」、「裝置藝術」、「柚子主題故事」、「童花書界」，邀請柚農「打開」柚園與民眾分享。

文化局表示，今年活動在麻豆柚花巷舉行，在柚園的戶外場地不僅適合家庭親子在樹下野餐，柚園特殊景觀更是文青、網紅可踏青漫步的拍照美地，遊客除了可欣賞音樂會，現場還安排染印DIY、兒童繪本說故事時間，柚花藝術市集有近30攤農產、美食、文創商品展售，至麻豆商圈消費還可參加摸彩。

黃偉哲表示，歡迎全國民眾前來參加2022柚花藝術節，無論是來野餐還是露營，都可以浸淫在柚香當中，南市府也會持續努力規畫在這裡開辦露營區等等的活動場域，讓大家能夠更深入體驗麻豆之美。

文化局表示，除了磚井社區的柚花巷、安東社區的浪漫步道，麻善大橋官田段旁的曾文溪堤防綠色隧道台灣苦楝綻放淡紫色花朵，散發淡淡的香氣，都是初春麻豆最美的風景，邀請遊客在柚花盛開的時節，共同迎接春日的美好時光。