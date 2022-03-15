稽查小組查獲水泥攪拌車的司機違規收取600元運費，開出80萬罰款，創今年大貨車被開罰最高罰款的紀錄。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市自用大貨車私自收取運費違規營業上路的情形多，為加強取締，高雄市區監理所稽查人員會同高市交通大隊在前鎮區進行聯合稽查，14日查獲自用大貨車違規載用水泥混擬土的營業行為，稽查小組查獲業者違規收取600元運費，開出80萬罰款，創今年大貨車被開罰最高罰款的紀錄。

高雄市區監理所去年度共取締53件營業違規情形，其中包括營業大貨車32件、營業大客車6件、租賃客車8件及自用小客車7件。

由於近日又屢傳大貨車私自收取運費違規情形，高雄市區監理所稽查人員14日會同高市交通大隊警方，在前鎮區成功路和復興路口進行聯合稽查勤務，稽查小組攔查一輛載運水泥混擬土的攪拌車，發現該輛車屬於自用車輛，但紀姓司機卻違規營業。

稽查人員在現場訪談紀姓司機，查出紀男為受雇司機，至混凝土公司載運水泥至客戶端，一趟收取運費600元，由於已違反自用車輛違規從事營業，收取運費的規定，高雄市區監理所表示，依照公路法第77條規定，非法營業的車種，可處10萬元以上、2500萬元以下罰鍰，因該水泥攪拌車屬於大貨車車種，因此開罰80萬，此外，非法營業的車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領。

高雄市區監理所指出，該輛自用大貨車違規業者只為賺取600元的運費，收到罰鍰金額高達80萬元，可謂「得不償失」！為防堵及遏止業者利用自用車輛從事非法營業行為，仍將持續針對轄區內白牌車輛經常出沒或民眾檢舉的熱點，不定期排班加強稽查，希望業者勿為了貪圖小利，以身試法。