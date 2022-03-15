通膨高漲，令全球央行貨幣政策被迫提前轉向，已澆了資金行情一盆冷水，地緣政治風險又急遽升高，風險意識抬頭，使得全球股市豬羊變色，去年漲多的那斯達克跌勢不休，昨天開高後又走低，盤中跌破2月24日低點，再次觸動程式停損賣壓，昨天收在12581.22點，與年線負乖離率高達13.57％，為2020年3月12日以來最大的乖離。第一金投信投資長唐祖蔭表示，雖然短期擁擠性賣壓尚未結束，但依據技術指標研判，盤勢暫難脫離震盪，惟離低點亦不遠，建議此時投資人不宜再殺低。

唐祖蔭表示，俄烏戰爭風險並未蔓延，但全面制裁俄羅斯的後遺症不小，包括石油及糧價上揚，供應鏈瓶頸未能改善並惡化，讓通貨膨脹的壓力可能擴及全球，時間拉長，並打亂央行貨幣緊縮的步調，陷入該大幅升息以抑制高漲的通膨？還是容忍通膨有一段時間超出容忍範圍，以維持經濟成長與金融市場穩定，並期待俄烏風險早點結束，通膨因基期效應而降溫。

由於通膨的後續變數太多，致使金融市場步伐混亂，這是金融海嘯後未見的情形，在前景一片迷霧中，市場皆在等待Fed強而有力的前瞻指引，在此之前，趨避風險氣氛依舊濃厚。

不過，唐祖蔭認為，危機即是轉機，當指數因非經濟因素短期急跌後，通常是中長線進場好時機。就以2009年後，那斯達克指數與年線負乖離超過13％之經驗分析，一週後平均反彈2.54％，一個月後平均上漲11.58％，6個月後最低漲幅有21.7％，最高達71.87％。故建議投資人可採取股息與成長並進的雙策略，著眼於現金流者，逢低單筆買進長期股息配發率高、殖利率高於市場平均值之族群，以近期表現而言，水電瓦斯及基礎建設相關基金表現不錯；看重成長者，未來3～6個月，持續定時定額扣款，資金較充裕者可加倍買進，在低檔累積更多單位數，看好產業包括AI人工智慧基金、元宇宙、電動車等。