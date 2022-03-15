俄羅斯在周一暫停了對前蘇聯國家出口穀物，並禁止大多數糖類的出口，但俄羅斯一名官員表示，將在現有配額內對部分貿易商發放特殊出口許可證。

俄羅斯總理Mikhail Mishustin周一簽署一項命令，在8月31日前禁止白糖和原糖的出口，並且在6月30日前禁止穀物出口到鄰近的歐亞經濟聯盟(EEU)國家。

但是副總理Viktoria Abramchenko說，將繼續在配額內根據個別的許可證允許穀類出口。

俄羅斯在上周開始對前蘇聯國家的糧食出口表達關切，俄羅斯與這些國家在歐亞經濟聯盟下建立了自由貿易區。而俄羅斯對歐盟的糧食供應則不在此次限制中。

俄羅斯政府宣稱，採取取這種措施，是為了在面臨外部限制的條件下，保護國內食品市場。

俄方在公告中沒有提及出口許可證，但表示，將允許穀物經由EEU國家，進行國際轉運。

根據俄羅斯農業市場研究機構(IKAR)主管Dmitry Rylko表示，到6月30日之前，俄國仍將出口600萬至650萬噸的小麥。

俄限制穀物出口至前蘇聯國家，估不在於糧食安全的考量，主要應是在戰事緊繃情形下，對前蘇聯國家加強收緊和控制的政治考量。